Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:26, 31 мая 2023Россия

Появились подробности об атаковавшем нефтеперерабатывающий завод на Кубани дроне

Shot: Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае атаковал дрон-камикадзе

Фото: Globallookpress.com

Афипский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае атаковал дрон-камикадзе. Такие подробности появились в Telegram-канале Shot.

По информации издания, обломками устройства повредило установку по переработке нефти, после этого на кубанском предприятии начался пожар.

Спустя 40 минут огонь, распространившийся на площади 100 квадратных метров, полностью потушили. В результате происшествия никто не пострадал, эвакуация персонала не потребовалась.

В среду, 31 мая, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что в Северском районе произошел пожар на территории Афипского НПЗ.

По его данным, причиной случившегося мог быть прилет неустановленного беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Кондратьев отметил, что при происшествии никто не пострадал. Кроме того, глава Кубани пообещал держать ситуацию на контроле.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости
    В российском регионе произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе
    Появились подробности об атаковавшем нефтеперерабатывающий завод на Кубани дроне
    В США назвали Китай новым мировым лидером
    Силовики обезвредили мины со взрывателями около дороги в Запорожье
    В граничащем с Украиной российском регионе система ПВО сбила беспилотник
    В Совфеде оценили последствия отказа поддержать председательство Эстонии в ОБСЕ
    В КНДР заявили о неудачном запуске ракеты-носителя
    Фото яйца необычной формы удивило пользователей сети
    Стало известно о разочаровании Швеции из-за нежелания США надавить на Турцию
    Появились кадры последствий массированного удара из «Градов» по Шебекино
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.