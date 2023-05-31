Появились подробности об атаковавшем нефтеперерабатывающий завод на Кубани дроне

Shot: Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае атаковал дрон-камикадзе

Афипский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае атаковал дрон-камикадзе. Такие подробности появились в Telegram-канале Shot.

По информации издания, обломками устройства повредило установку по переработке нефти, после этого на кубанском предприятии начался пожар.

Спустя 40 минут огонь, распространившийся на площади 100 квадратных метров, полностью потушили. В результате происшествия никто не пострадал, эвакуация персонала не потребовалась.

В среду, 31 мая, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что в Северском районе произошел пожар на территории Афипского НПЗ.

По его данным, причиной случившегося мог быть прилет неустановленного беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Кондратьев отметил, что при происшествии никто не пострадал. Кроме того, глава Кубани пообещал держать ситуацию на контроле.

