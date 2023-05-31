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08:17, 31 мая 2023Россия

В Совфеде оценили последствия отказа поддержать председательство Эстонии в ОБСЕ

Косачев счел, что отказ РФ поддержать председательство Эстонии не приведет к распаду ОБСЕ
Константин Косачев

Константин Косачев. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев оценил последствия отказа России и Белоруссии поддержать председательство Эстонии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Он считает, что подобное решение не приведет к распаду этой структуры, передает ТАСС.

«В правилах процедуры ОБСЕ нет юридической зависимости между неисполнением функций председателя и прекращением деятельности этой организации», — уточнил сенатор.

Косачев добавил, что подобная ситуация осложнит работу структуры и создаст практические препятствия. По его словам, в ОБСЕ действует «консенсусное голосование», которое неудобно для Запада, привыкшего диктовать международным организациям свои решения.

Вице-спикер Совфеда также обратил внимание, что такие явления неявляются беспрецедентными в мировой практике. Он напомнил, что с 2019 года США де-юре и де-факто блокировали работу Органа по разрешению споров Всемирной торговой организации (ОРС ВТО).

Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что из-за отказа России и Белоруссии поддержать председательство Эстонии в ОБСЕ, организации грозит раскол.

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    Марина Совина
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