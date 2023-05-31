Зеленский назначил главой Одесской областной военной администрации Олега Кипера

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Одесской областной военной администрации. Им стал Олег Кипер. Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства.

Указ датирован 30 мая, но был опубликован только на следующий день.

По данным украинских СМИ, с сентября 2020 года Кипер возглавлял Киевскую городскую прокуратуру.