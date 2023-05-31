Бывший российский судья назвал оптимальный срок наказания для преступников

Бывший судья Бертовский: большинству преступников не нужно назначать сроки больше семи лет

Бывший российский судья Лев Бертовский заявил, что большинству преступников не стоит назначать наказание в виде лишения свободы на срок больше семи лет. Его цитирует портал «Страсти».

«После семи лет это уже бессмысленное наказание. Оно не играет воспитательной роли. Человек обрывает социальные связи, и мы уже формируем реального рецидивиста», — назвал оптимальный срок Бертовский.

По его словам, существуют исследования, подтверждающие тот факт, что после больших сроков человеку сложно социализироваться. При этом бывший судья отметил, что важно рассматривать каждый случай отдельно и понимать, какое преступление совершил человек и возможно ли исправление.