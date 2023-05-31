Названа роль Дольфа Лундгрена в спин-оффе «Ведьмака»

Дольф Лундгрен исполнит роль ведьмака по имени Бреген в спин-оффе «Ведьмака»

Голливудский актер, звезда фильмов «Рокки-4» и «Универсальный солдат» Дольф Лундгрен исполнит роль ведьмака по имени Бреген в грядущем спин-оффе сериала. Об этом сообщает портал Redanian Intelligence.

Бреген, также известный как Кот из Йелло, был мошенником-ведьмаком из Школы Кота и мельком появляется в книге «Сезон гроз» Анджея Сапковского. В книге герой Лундгрена показан как жестокий, хладнокровный и решительный убийца.

Ранее Лундгрен вспомнил, как чуть не ударил своего коллегу, американского актера и кинорежиссера Сильвестра Сталлоне во время съемок фильма «Неудержимые».

О съемках спин-оффа «Ведьмака» стало известно в 2022 году. Он будет посвящен банде «Крысы».