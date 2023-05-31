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19:16, 31 мая 2023Из жизни

Женщина ворвалась в закрытый ресторан и сделала салат на 40 тысяч рублей

WSB-TV: Женщина из США проникла в ресторан ночью и испортила продукты на 40 тысяч рублей

Фото: Kondor83 / Shutterstock / Fotodom

Жительница американского Ром, штат Джорджия, ворвалась в помещение закрытого на ночь ресторана и испортила продукты на 500 долларов (около 40 тысяч рублей). Об этом сообщает WSB-TV.

Полиция арестовала 23-летнюю Келли Элизабет Туитт после того, как она каким-то образом проникла в ресторан Harvest Moon после закрытия. В заведении ночная взломщица отправилась на кухню и начала готовить салат. По данным сотрудников правоохранительных органов, женщина прикасалась к продуктам голыми руками, что сделало их непригодными к употреблению. О каких именно ингредиентах идет речь, в полиции не уточнили.

Туитт предъявлены обвинения в краже.

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Ранее сообщалось, что в китайском округе Чжэнчжоу женщина застряла в ресторане, который закрыли из-за обнаруженного у одного из посетителей COVID-19, и бесплатно ела всю ночь. Она собиралась уйти, но, как только встала из-за стола, ей сообщили, что заведение немедленно закрывается на карантин.

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    Алиса Дмитриева
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