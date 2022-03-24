Женщина застряла в закрытом на карантин ресторане и бесплатно ела всю ночь

Клиентка застряла в закрытом ресторане и ела до тех пор, пока ее не выпустили

В китайском округе Чжэнчжоу женщина застряла в ресторане, который закрыли из-за обнаруженного у одного из посетителей COVID-19, и бесплатно ела всю ночь. Об этом пишет Insider.

Женщина по фамилии Ванг рассказала, что в пятницу, 18 марта, ужинала с друзьями в ресторане. Ее друзья ушли первыми, и через несколько минут она собиралась последовать за ними, но, как только встала из-за стола, ей сообщили, что заведение немедленно закрывается на карантин, так как обнаружен случай COVID-19. В итоге Ванг оказалась запертой в компании еще 30 посетителей.

Китаянка призналась, что ресторан — не худшее место для вынужденной изоляции и что она ела до тех пор, пока не почувствовала, что не может двигаться. После того как клиентку выпустили из заведения, ей рекомендовали самоизолироваться на 13 дней.

Ранее сообщалось, что китайская пара, которая случайно оказалась на затянувшемся свидании из-за введенного в связи с угрозой COVID-19 карантина, решила пожениться. Несмотря на странное начало отношений, молодые люди полюбили друг друга.