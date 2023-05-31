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06:20, 31 мая 2023Россия

В России предложили разрешить частным охранным структурам сбивать беспилотники

Сенатор Шейкин предложил разрешить частным охранным структурам сбивать беспилотники

Фото: News Images / Globallookpress.com

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин выступил с предложением разрешить частным охранным структурам сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с целью защиты объектов, не охраняемых силовыми ведомствами, сообщает ТАСС.

«Считаю необходимым рассмотреть вопрос легализации действий негосударственных охранных структур для пресечения полетов беспилотников», — заявил он.

Сенатор подчеркнул, что таким образом удастся организовать защиту критически важных объектов, которые по тем или иным причинам не находятся под контролем российских силовых ведомств. Он пояснил, что предлагает наделить данными полномочиями частные охранные предприятия (ЧОП), у которых в настоящее время нет права нейтрализовывать дроны.

Ранее постоянное представительство России при ООН обратило внимание официального представителя генсека организации Стефана Дюжаррика на то, что атака украинских беспилотников, произошедшая в Москве, была нацелена на мирных граждан и является террористическим актом.

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    Марина Совина
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