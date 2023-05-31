Дочь Александра Серова пожаловалась на травлю со стороны матери в интернете

Дочь Александра Серова Мишель пожаловалась на травлю со стороны матери в интернете

Дочь российского эстрадного певца Александра Серова пожаловалась на травлю со стороны матери Елены Стебневой в интернете. Об этом сообщает StarHit.

По словам Мишель Серовой, родительница обвиняет ее в равнодушии к семейному горю (несколько дней назад умерла свекровь Стебневой, мать ее нынешнего супруга — прим. «Ленты.ру»).

«Кто не в курсе — моя мама травит меня уже несколько недель, выливая своим подписчикам всякую грязь. Я молчу и держу все в себе. Пельмени это или накопленный стресс? Я не знаю!» — поделилась дочь российского исполнителя.

Издание «Звук Медиа» добавляет, что в начале месяца мать Серовой уже выступала с критикой в адрес дочери, заявляя о том, что Мишель забыла родительницу: не звонит и не пишет ей.

Помимо этого, Елена Стебнева выразила недовольство тем, что ее зять обращается к ней на «ты». Позже она извинилась перед супругом Серовой, однако продолжила злиться на саму Мишель.

Ранее российский актер театра и кино Иван Охлобыстин поддержал телеведущего и шоумена Ивана Урганта, а также выступил против доносов и травли.