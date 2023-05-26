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14:29, 26 мая 2023Культура

Охлобыстин поддержал Урганта и осудил доносы и травлю

Иван Охлобыстин выступил в защиту Ивана Урганта и осудил доносы и травлю

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Советский и российский актер театра и кино Иван Охлобыстин поддержал телеведущего и шоумена Ивана Урганта, а также выступил против доносов и травли. Своим мнением он поделился в эфире программы на YouTube-канале «НеОруэлл».

Артист заявил, что ведущий шоу «Вечерний Ургант» «нигде особо не позволял себе» резких высказываний.

«Он как-то так воткнулся случайно, технологично. А мы очень любим быстро упаковать во врага — мол, он черный квадратик напечатал. Да, он европеизированный такой, либерально настроенный, его окружает такая тусовка, но он очень умный человек», — поведал Охлобыстин, назвав Урганта профессионалом, которого «жалко терять».

Актер также осудил доносы на Аллу Пугачеву, Валерия Меладзе и других артистов, которые выступали против действий российских властей: «Мы не должны совершенствоваться в искусстве травли и доносов, иначе рано или поздно волна докатится до нас самих».

Ранее народный артист России Александр Розенбаум поддержал режиссера Евгению Беркович, ранее арестованною по статье об оправдании терроризма, и призвал «включить заднюю» в ее деле.

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Анастасия Астахова
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Охлобыстин поддержал Урганта и осудил доносы и травлю
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