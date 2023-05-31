Обнаружена связь между эректильной дисфункцией и когнитивными способностями

Сексуальная неудовлетворенность оказалась предвестником снижения памяти у мужчин в будущем

Ученые из Пенсильванского государственного университета обнаружили связь между эректильной дисфункцией и когнитивными способностями. Оказалось, что низкое сексуальное удовлетворение у мужчин в среднем возрасте может быть предвестником снижения памяти в будущем. Результаты исследования опубликованы в журнале The Gerontologist.

В работе приняли участие 818 мужчин в возрасте от 56 до 68 лет, за которыми наблюдали в течение 12 лет. Выбор такой возрастной группы был не случаен: это переходный период, когда начинают проявляться снижение эректильной функции, когнитивных способностей и сексуального удовлетворения.

С помощью тестов на память и скорость обработки данных специалисты отслеживали когнитивные изменения с поправкой на умственные способности участников в молодом возрасте. Также измерялась эректильная функция и сексуальное удовлетворение испытуемых на основе самооценки и микрососудистых изменений. Затем исследователи построили статистическую модель, чтобы понять, как изменялись три переменные с возрастом.

Авторы обнаружили выраженную корреляцию между этими тремя факторами. Так, снижение эректильной функции и сексуальное удовлетворение были связаны со снижением памяти, что указывает на связь между психологическим и физическим здоровьем. Кроме того, при низком уровне удовлетворенности у людей в целом повышается риск возникновения таких проблем со здоровьем, как деменция, болезнь Альцгеймера, сердечно-сосудистые заболевания и другие.

Ученые подчеркивают, что обычно рекомендации для сохранения здоровья и общего качества жизни предполагают занятия спортом и качественное питание, однако так же важно и сексуальное удовлетворение.