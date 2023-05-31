Тарасова ответила на призыв Винер отказаться от Олимпиады
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на призыв президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер отказаться от участия в Олимпийских играх. Ее слова приводит РИА Новости.
«Отказываться ни от чего не нужно. Делать свои соревнования — это очень хорошо, но восстановить прежние — будет замечательно», — заявила специалист. Она подчеркнула, что нужно проводить альтернативные соревнования при отсутствии других возможностей.
30 мая Винер в интервью РИА Новости заявила, что российские спортсмены могут отказаться от участия в Олимпийских играх. По ее мнению, в стране можно провести альтернативные соревнования.
28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. После этого ряд федераций разрешили российским и белорусским спортсменам вернуться на турниры.