Тарасова ответила на призыв Винер отказаться от Олимпиады

Тренер Тарасова в ответ на призыв Винер заявила, что не нужно отказываться от Олимпиады

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на призыв президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер отказаться от участия в Олимпийских играх. Ее слова приводит РИА Новости.

«Отказываться ни от чего не нужно. Делать свои соревнования — это очень хорошо, но восстановить прежние — будет замечательно», — заявила специалист. Она подчеркнула, что нужно проводить альтернативные соревнования при отсутствии других возможностей.

30 мая Винер в интервью РИА Новости заявила, что российские спортсмены могут отказаться от участия в Олимпийских играх. По ее мнению, в стране можно провести альтернативные соревнования.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. После этого ряд федераций разрешили российским и белорусским спортсменам вернуться на турниры.