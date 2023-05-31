Мужчина стал туалетным археологом и сделал ценные находки

Туалетный археолог в США сделал ценные находки благодаря 142-летней карте

Житель США стал туалетным археологом и нашел в старой библиотеке 142-летнюю карту, которая помогла ему сделать ценные находки, зарытые в саду построенного в 1800-х годах дома. Об увлечении он рассказал в своем аккаунте в YouTube.

32-летний Том Аскьем занимается раскопкой старых выгребных ям. По его словам, в былые времена вырытые туалетные ямы использовались не только для отходов. Жители сбрасывали в них все, что нельзя было сжечь. В поисках исторических реликвий мужчина обследовал более тысячи старых туалетов.

На одной из последних опубликованных записей мужчина отправился во двор дома в городе Гранд-Форкс, штат Северная Дакота. В комментариях он рассказал, как выбирает места для раскопок при помощи детализированных карт XIX-XX веков. «Это карты Санборна, и именно по ним мы выбираем места, где будем копать. В отелях, салунах, железнодорожных депо и бильярдных обычно самые интересные вещи», — сказал он.

Очередное место с кладом он обнаружил на 142-летней карте, найденной в старой библиотеке. После этого Аскьем получил от владельца имущества разрешение на раскопки и произвел их, определив местоположение старой выгребной ямы. Убрав верхний слой почвы, мужчина уже сделал первые находки — ключ от банки, косточку из реберной клетки и цент Линкольна из 1930-х годов. Копнув глубже, он обнаружил целую сокровищницу предметов, которые рассказали историю людей, когда-то проживавших в этом доме.

На глубине около 45 сантиметров американец обнаружил бутылки из-под алкоголя. Это позволило предположить, что жители были большими любителями алкогольных напитков. Еще глубже Аскьем нашел жуткое лицо. Оказалось, что это голова немецкой куклы. Эта находка указала на то, что когда-то в доме жил ребенок.

В ходе раскопок мужчина нашел несколько банок для нюхательного табака. «Похоже, что алкоголь и табак были основными продуктами в этом доме», — отметил он. Наткнувшись на старую копилку, американец предположил, что нашел золото, но в итоге остался разочарован, так как она оказалась пустой.

Американец пояснил, что некоторые находки сейчас ценятся достаточно высоко. К примеру, цена старинного флакона из-под лекарств может достигать 800 долларов (64 тысячи рублей). В ходе одной из раскопок он обнаружил бутылку из-под содовой 1880-х годов, стоимость которой достигает 2,5 тысячи долларов (200,3 тысячи рублей).

Глубина ямы составила около 1,8 метра. В числе прочих находок мужчины оказались синий чайник, кастрюля для готовки, бутылки пива, бутылка кетчупа, фонарь, бутылка масла для швейной машины, фляги для спиртного, бутылка оливкового масла, флаконы из-под лекарств, банка для мази, банка для вазелина, фрагменты тарелок, китайская посуда викторианской эпохи и обувь.

Ранее сообщалось, что в Великобритании житель графства Эссекс нашел в поле древнее саксонское кольцо, стоимость которого оценили в 40 тысяч фунтов стерлингов (4 миллиона рублей). Он рассказал, что перед удачной находкой безрезультатно прочесывал поле в Западном Эссексе целый день, и уже собирался отправиться домой, когда прибор дал сигнал.

