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19:55, 31 мая 2023Моя страна

В Челябинске запустят дополнительные поезда к Черному морю

В Челябинске запустят дополнительные поезда к Черному морю для ежедневного отправления

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Челябинске с 1 июня запустят дополнительные поезда на курорты Черного моря. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости» со ссылкой на пресс-службу Южно-Уральской железной дороги.

По информации издания, путешественники получат возможность уехать в Адлер в любой день недели: поезд № 477/478 будет отправляться ежедневно, поезд № 463/464 — три раза в неделю, по вторникам, пятницам и воскресеньям. Кроме того, со 2 июня запустят поезд № 455/456 Челябинск — Новороссийск, который будет курсировать через день.

Среди прочего появятся два дополнительных рейса к Черному морю из Орска (Оренбургская область). Поезд № 519/520 Орск — Анапа будет ходить раз в неделю, а поезд № 545/546 Орск — Адлер уже три раза в неделю, по вторникам, четвергам и субботам. Отмечается, что отправление из Орска может быть удобным для тех, кто живет к югу Челябинской области: в Карталах, Бредах и других населенных пунктах.

«Всего на юг и обратно сезонными летними поездами запланировано перевезти почти 270 тысяч пассажиров. Наиболее популярные направления пассажиров традиционно в города Северного Кавказа и другие», — уточнили представители Южно-Уральской железной дороги.

Ранее сообщалось, что участники стрит-арт-фестиваля «Стена» создадут в Дербенте четыре мурала по произведениям дагестанского поэта Расула Гамзатова. Произведения появятся на стенах многоэтажных жилых домов.

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    Майя Пономаренко
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