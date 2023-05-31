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14:05, 31 мая 2023Бывший СССР

Во Львове улицу Толстого переименовали в честь бывшего главы греко-католиков

Во Львое улицу Льва Толстого переименовали в честь экс-главы греко-католиков Гузара

Фото: Яндекс.Карты

Во Львове улицу, носившую имя русского писателя Льва Толстого, местные власти переименовали в честь бывшего начальника украинской греко-католической церкви Любомира Гузара, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Львовской областной администрации Максима Козицкого.

«С сегодняшнего дня во Львове нет улицы Льва Толстого. Теперь у нас есть улица блаженнейшего патриарха Любомира Гузара», — сообщил он.

Ранее Козицкий сообщил, что Львовские власти обратились к офису президента Украины Владимира Зеленского, Министерству внутренних дел и парламенту страны с призывом убрать русский язык из украинских паспортов.

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    Алевтина Запольская
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