Во Львове улицу Толстого переименовали в честь бывшего главы греко-католиков

Во Львое улицу Льва Толстого переименовали в честь экс-главы греко-католиков Гузара

Во Львове улицу, носившую имя русского писателя Льва Толстого, местные власти переименовали в честь бывшего начальника украинской греко-католической церкви Любомира Гузара, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Львовской областной администрации Максима Козицкого.

«С сегодняшнего дня во Львове нет улицы Льва Толстого. Теперь у нас есть улица блаженнейшего патриарха Любомира Гузара», — сообщил он.

Ранее Козицкий сообщил, что Львовские власти обратились к офису президента Украины Владимира Зеленского, Министерству внутренних дел и парламенту страны с призывом убрать русский язык из украинских паспортов.