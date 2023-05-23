Во Львове призвали убрать русский язык из паспортов

Глава Львовской ОВА Козицкий призвал Киев убрать русский язык из украинских паспортов

Львовская областная военная администрация (ОВА) обратилась к офису президента Украины Владимира Зеленского, Министерству иностранных дел (МИД) и парламенту страны с призывом убрать русский язык из украинских паспортов. Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий, его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня, 23 мая, Львовская ОВА направила письмо-обращение в Верховную раду Украины, офис Зеленского и министерство внутренних дел Украины, чтобы для граждан Украины, являющихся владельцами паспортов-книжек, не было требования дублировать свои персональные данные "наречием" агрессора на обороте, при вклеивании новой фотографии или изготовлении бумажного паспорта», — написал чиновник.

Ранее британская газета The Telegraph сообщила, что одной из самых несчастных стран мира стала Украина, заняв восьмое место в рейтинге. Рядом с ней в списке расположились Йемен (7-е место) и Куба (9-е место). Россия заняла 79-ю позицию.