Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:12, 23 мая 2023Бывший СССР

Во Львове призвали убрать русский язык из паспортов

Глава Львовской ОВА Козицкий призвал Киев убрать русский язык из украинских паспортов

Фото: Jon Nazca / Reuters

Львовская областная военная администрация (ОВА) обратилась к офису президента Украины Владимира Зеленского, Министерству иностранных дел (МИД) и парламенту страны с призывом убрать русский язык из украинских паспортов. Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий, его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня, 23 мая, Львовская ОВА направила письмо-обращение в Верховную раду Украины, офис Зеленского и министерство внутренних дел Украины, чтобы для граждан Украины, являющихся владельцами паспортов-книжек, не было требования дублировать свои персональные данные "наречием" агрессора на обороте, при вклеивании новой фотографии или изготовлении бумажного паспорта», — написал чиновник.

Ранее британская газета The Telegraph сообщила, что одной из самых несчастных стран мира стала Украина, заняв восьмое место в рейтинге. Рядом с ней в списке расположились Йемен (7-е место) и Куба (9-е место). Россия заняла 79-ю позицию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Путин заявил об отсутствии Украины в истории до появления УССР
Появились кадры из белгородского села после атаки диверсантов
Девушка нарастила волосы за семь тысяч рублей и оконфузилась на мероприятии
Россиянина осудят за контрабанду минералов на 82 миллиона рублей
Во Львове призвали убрать русский язык из паспортов
Спасатель МЧС России погиб на учениях в Подмосковье
Женщина с головой в три раза больше нормы выжила вопреки прогнозам врачей
Названы последствия запрета проезда польских фур через Россию
Над Артемовском водрузили флаг ДНР
Samsung представила дисплей для смартфонов будущего
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.