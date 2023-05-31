В США осудили неудачный пуск военного спутника КНДР

Белый дом осудил неудачный пуск военного спутника КНДР и призвал к диалогу

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж прокомментировал пуск военного разведывательного спутника КНДР. Его слова приводит РИА Новости.

Ходж осудил неудачный пуск военного спутника в Северной Корее и призвал мировое сообщество занять такую же позицию. Он также обратился к Пхеньяну с просьбой установить диалог с Вашингтоном.

«США решительно осуждают КНДР за ее запуск с использованием технологии баллистических ракет, что является грубым нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, усиливает напряженность и может дестабилизировать ситуацию с безопасностью в регионе и за его пределами», — отметил чиновник.

По словам Ходжа, американский президент Джо Байден и члены его администрации оценивают произошедшее вместе с партнерами. Представитель Белого дома подчеркнул, что дверь для дипломатии еще не закрыта. Однако Северной Корее следует отказаться от провокаций и выбрать путь взаимодействия. Ходж обещал, что США будут обеспечивать безопасность своей территории и выступят в защиту Японии и Южной Кореи.

Ранее в Пентагоне прокомментировали запуск ракеты-носителя КНДР. В ведомстве заявили, что он не представлял угрозы для Вашингтона и его союзников.

