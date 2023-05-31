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22:12, 31 мая 2023Бывший СССР

Переставший появляться на публике Залужный сообщил Милли о дальнейших планах ВСУ

Главком ВСУ Залужный обсудил с главой Генштаба США Милли дальнейшие поставки вооружения
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марком Милли. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

«Рассказал об обстановке на фронте, дальнейших планах Вооруженных Сил по освобождению украинской территории и возможных действиях противника», — говорится в сообщении. Отмечается, что стороны также обсудили вопрос поставки вооружения, военной техники и боеприпасов Киеву. По словам Залужного, что среди приоритетных потребностей ВСУ являются дальнобойные снаряды. Главком ВСУ также подчеркнул важность работы над усилением противовоздушной обороны Украины за счет дополнительных систем и истребителей F-16.

С начала мая Залужный перестал появляться на публике. 10 мая он отказался принимать участие в заседании начальников штабов военного комитета НАТО. По официальной версии — из-за тяжелого положения украинской армии на фронте. Российский военный корреспондент Андрей Руденко со ссылкой на источник в руководстве ВСУ сообщил о ранении и критическом состоянии Залужного.

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    Марина Совина
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