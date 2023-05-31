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11:32, 31 мая 2023Спорт

Министр спорта Франции прокомментировала политическое заявление Джоковича

Министр спорта Франции назвала воинственным заявление Джоковича на «Ролан Гаррос»

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера прокомментировала политическое высказывание сербского теннисиста Новака Джоковича на «Ролан Гаррос». Ее цитирует издание Mondo.

По мнению министра, слова спортсмена о косовских сербах неуместны для крупного турнира, так как на кортах должен действовать принцип нейтралитета. В связи с этим она осудила поступок теннисиста.

«Когда мы передаем сообщения, которые предназначены для защиты прав человека, сообщения, которые объединяют людей вокруг общечеловеческих ценностей, спортсмен может свободно выражать себя», — отметила Удеа-Кастера. При этом она назвала заявление Джоковича воинственным и очень политическим инцидентом, «который не должен повториться».

Ранее серб обыграл в первом круге турнира американца Александра Ковачевича со счетом 6:7, 6:2, 7:6 (7:1). После игры он написал на камере фразу «Косово — сердце Сербии. Остановите насилие». Позднее спортсмен заявил, что сделал бы это снова, несмотря на возможные санкции со стороны Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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