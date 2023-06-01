Описаны перемены в положении Африки на мировой арене

Политолог Бышок: с точки зрения политики, Африка пока ничего не может дать миру

Африка пока ничего не может дать миру с точки зрения политической составляющей, убежден кандидат политических наук Станислав Бышок. В разговоре с «Лентой.ру» он описал перемены в положении материка на мировой арене.

Политолог отметил, что главенствующей в мире остается политическая роль Запада, а вот экономическая роль незападных стран усиливается.

Африка — это большой рынок, но бедное население Станислав Бышок политолог

«Там зачастую присутствуют недорогие товары: одежда, недорогие мобильные телефоны, телевизоры и так далее. Такая ситуация везде, за исключением нескольких стран: Ботсваны, Кении и Южно-Африканской Республики. Эти же страны показывают в последние годы очень хороший экономический рост», — сообщил Бышок.

Политолог объяснил, что крупные игроки, которые заходят в Африку, например, Россия и Китай, зачастую заинтересованы в экстракции — извлечении полезных ископаемых.

«Африка — это растущий демографический континент с большим количеством полезных ископаемых и большими проблемами, связанными с тем, что есть растущее молодое население, у которого мало перспектив, и власть, которую трудно сменить. Поэтому если говорить про политическую составляющую, то Африка ничего не может дать миру. Но нужно сказать, что у африканских стран и нет таких амбиций сейчас», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Южно-Африканскую Республику (ЮАР). Российский дипломат примет участие в совещании глав МИД стран БРИКС, которое пройдет 1 и 2 июня в Кейптауне.

ЮАР станет последней страной, которую посетит Лавров в ходе своего турне по африканскому континенту в преддверии саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге. 29 мая Лавров приехал в столицу Кении Найроби, где встретился с руководством страны.

