Польша купит американские ракеты для вертолетов

Defense News: Польша купит 800 ракет Hellfire II для новых ударных вертолетов

Польское правительство подписало соглашение о закупке 800 управляемых ракет класса «воздух-поверхность» Hellfire II, которыми вооружат новые ударные вертолеты. Об этом сообщает Defense News.

Отмечается, что контракт на продажу ракет, которые производит компания Lockheed Martin, был подписан агентством вооружений Министерства национальной обороны Польши и Командованием содействия безопасности армии США (USASAC).

Сумма сделки составляет около 150 миллионов долларов. Поставки ракет, которые могут продлить до 2029 года, планируют начать в этом году. Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что оружие предназначено для вооружения вертолетов поддержки AW149, а также ударных вертолетов Boeing AH-64E Apache Guardian, которые планируют приобрести у США.

AGM-114K Hellfire II отличается от базовой версии ракеты улучшенной помехозащищенной полуактивной лазерной головкой самонаведения. Боеприпас приняли на вооружение в 1991 году.

В феврале военный эксперт Алексей Леонков выразил мнение, что Польша отправила Украине реактивные системы залпового огня «Град» с условием, что США возместят их поставками систем High Mobility Artillery Rocket System.