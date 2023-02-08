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18:19, 8 февраля 2023Наука и техника

В России объяснили покупку Польшей HIMARS у США хитрой многоходовочкой

Эксперт Леонков: Польша покупает у США РСЗО HIMARS для замены переданных Украине «Градов»

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Польша покупает у США реактивные системы залпового огня (РСЗО) High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) для замены переданных Украине «Градов». С таким объяснением выступил военный эксперт Алексей Леонков, его цитирует РИА Новости.

По его мнению, Варшава отправила Киеву «Грады» с условием, что Вашингтон возместит их поставками HIMARS. Специалист допустил, что в этом случае наблюдается «хитрая многоходовочка».

«Американцы играют в такую игру: если им предъявят какие-то обвинения, что они напрямую поставляли оружие Украине, они скажут — нет, мы поставили его в страны НАТО, а те уже сами приняли решение, чтоб поставить на Украину», — сказал Леонков.

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В феврале агентство Reuters отметили, что Пентагон одобрил возможную продажу Польше 18 систем HIMARS и боеприпасов к ним на сумму 10 миллиардов долларов.

В том же месяце в Минобороны России сообщили, что российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) было сбито семь снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Иван Потапов
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