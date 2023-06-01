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21:40, 1 июня 2023Культура

Умерла режиссер документального кино Людмила Цветкова

Режиссер документального кино и актриса Людмила Цветкова скончалась в возрасте 79 лет
Людмила Цветкова

Людмила Цветкова. Фото: сайт Союза кинематографистов России

Режиссер документального кино, актриса, член Союза кинематографистов России Людмила Цветкова скончалась в возрасте 79 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Цветкова родилась в 1944 году. Она снялась более чем в 40 фильмах. Работала с такими режиссерами как Эльдар Рязанов, Петр Тодоровский, Марлен Хуциев, Георгий Данелия.

В режиссерской фильмографии Цветковой с 1996 года более 20 документальных кинокартин, среди которых «Истинный дар», «Брыкин бор» и «Лесной колокольчик».

Ранее стало известно, что на 63-м году жизни скончался российский актер Николай Шатохин, известный своими ролями в сериалах «Каменская» и «Склифосовский». Режиссер Ксения Зорина сообщила, что артист скончался в медицинском учреждении. Однако кинематографистка не стала уточнять причину смерти актера.

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    Марина Совина
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