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06:58, 1 июня 2023Интернет и СМИ

В США забеспокоились из-за возможной угрозы Америке со стороны российского флота

NYT: в США беспокоятся из-за возможной угрозы Америке со стороны российского флота
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yuri Gripas / Reuters

Соединенные Штаты беспокоятся из-за возможной опасности со стороны Северного флота России. Об этом рассказал обозреватель издания The New York Times (NYT) Стивен Эрлангер.

Он отметил, что изменение климата в Арктике создает новые морские каналы, что приводит к усилению конкуренции между странами в регионе. Как пояснил журналист, США боятся, что модернизированный российский флот может пройти через проливы между Гренландией, Исландией и Великобританией, чтобы перерезать морские пути и подводные кабели и угрожать американскому восточному побережью крылатыми ракетами.

По словам Эрлангера, НАТО серьезно уязвимо на Севере, в то время как Россия является огромной арктической державой с современным оружием. В связи с этим, пишет обозреватель, главным приоритетом альянса становится сдерживание России в регионе.

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    Марина Совина
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