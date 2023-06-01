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17:21, 1 июня 2023Мир

В США заявили об окончании украинского конфликта на границе Польши

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: украинский конфликт закончится на границе Польши

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Нежелание США признать поражение украинских войск может привести к полному исчезновению Украины. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в беседе с автором YouTube-канала Judging Freedom.

По словам Макгрегора, противостояние может закончиться у границ с Румынией и Польшей.

«Мои поздравления: это именно то, о чем так мечтала Европа. Они хотят увидеть российские войска у своей границы, и этот замечательный подарок сделали наш президент Джо Байден, Линдси Грэм и другие дураки, которые не понимают, о чем говорят», — прокомментировал Макгрегор.

Военный не сомневается в том, что Белый дом хочет затянуть конфликт, но это только развязывает руки Владимиру Путину и позволяет добиться заявленной денацификации Украины.

Также Макгрегор заявил, что Киеву стоит ждать новых потерь территорий. Совсем скоро под контролем российских военных могут оказаться Харьков и Одесса.

Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что Вашингтон глубоко заблуждается, считая Россию слабым государством. По словам военного, в США воспринимают перспективы России в рамках периода 1994-1995 годов.

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    Варвара Кошечкина
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