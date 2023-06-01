В США заявили о заблуждении властей страны насчет слабости России

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: власти США заблуждаются, считая Россию слабой

Вашингтон глубоко заблуждается, считая Россию слабым государством. Такое мнение выразил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

По его словам, американские власти недооценивают Москву из-за своей надменности и самообмана. «Они думают, что имеют дело с провальным государством, у которого слабая экономика, общество которого на грани бунта. Эти убеждения широко распространены, и ничто из этого не является правдой», — заявил Макгрегор.

Полковник добавил, что представление Вашингтона о России устарело, поскольку он воспринимает ее с перспективы 1994-1995 годов. Кроме того, отметил он, американское руководство также ошибочно полагает, что их военный потенциал такой же, каким он был в 1991 году. «Каким бы превосходством мы ни обладали когда-то в разных сферах, его уже нет», — указал Макгрегор.

Ранее экс-советник главы Пентагона заявил, что причина обострения конфликта на Украине со стороны западных стран кроется в их нежелании мириться с самостоятельной Россией. По его словам, Москва отстаивает свои интересы, отказываясь принимать ценности, которые ей навязывает Запад.