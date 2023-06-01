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16:10, 1 июня 2023Спорт

Гимнастка-чемпионка рассказала о голодных временах после переезда в Россию

Гимнастка Батыршина рассказала, что родители жили впроголодь ради ее спортивной карьеры

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина рассказала о финансовых трудностях во время спортивной карьеры. Ее слова передает РИА Новости.

Батыршина заявила, что после распада СССР переехала из Ташкента в Новогорск без родителей вместе с Ириной Винер. Гимнастка призналась, что жить одной было трудно и поэтому возникали мысли о завершении карьеры, но тренер смогла уговорить семью переехать в Россию ради продолжения ее карьеры.

«Я приезжала к родителям на выходной, мне устраивали пир дома. Папа готовил плов, мама покупала шоколадную пасту. Потом уезжала на шесть дней в Новогорск и думала, что родители так и живут», — рассказала спортсменка и добавила, что только потом узнала, что родители копили копейки и жили впроголодь.

Батыршина — серебряный призер Олимпийских игр-1996. В ее активе также семь побед на чемпионатах мира и пять — на чемпионатах Европы.

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    Дарья Коршунова
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