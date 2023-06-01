В СК объединили дела в отношении Караулова о клевете на Чемезова и Михалкова

В СК приостановили расследование дела о клевете Андрея Караулова на Чемезова и Михалкова

В Следственном комитете России (СКР) объединили уголовные дела в отношении российского журналиста Андрея Караулова о клевете на режиссера Никиту Михалкова и главу «Ростеха» Сергея Чемезова. Об этом в четверг, 1 июня, сообщает ТАСС.

По данным агентства, расследование объединенного уголовного дела было приостановлено, в то же время продолжено расследование в отношении журналиста о незаконной предпринимательской деятельности. Причиной стали 50 квартир в Москве, оформленных на Караулова и его родственников, которые он нелегально сдавал на протяжении четырех последних лет через третьих лиц.

В ноябре 2022 года в отношении Караулова завели дело о клевете по заявлению Сергея Чемезова. Причиной стала публикация непроверенных сведений, которые в «Ростехе» сочли клеветой, причинившей ущерб репутации Чемезова. После этого в доме Караулова прошли обыски.

А в марте 2023 года Андрей Караулов стал фигурантом дела о клевете уже в адрес режиссера Никиты Михалкова. Поводом для возбуждения дела стало заявление Михалкова, которого Караулов обвинил в вырубке лесов в Нижегородской области.