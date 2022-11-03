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11:25, 3 ноября 2022Интернет и СМИ

Журналист Караулов сообщил об обыске в его доме

Журналист Андрей Караулов сообщил об обыске в доме по делу о клевете на главу «Ростеха»

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Журналист и телеведущий Андрей Караулов сообщил, что утром 3 ноября в его загородный дом пришли с обыском. Об этом он написал в своем Telegram.

По утверждению Караулова, обыск проходит по статье о клевете, заявление было подано главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым. Журналист рассказал, что вооруженные автоматами силовики попытались болгаркой вырезать ворота.

Караулов добавил, что телефоны в доме не работают, предположив, что связь в этом месте заглушают.

«”Пьеса” называется “Ксения Собчак, акт второй”. Не получилось с Собчак — заходят через Караулова. Кто из прокуроров санкционировал эту глупость и что можно найти по статье “Клевета” — не понимаю. <...> Интересно, сколько это стоит? Каков бюджет?» — написал Караулов.

В 2019 году первый замгубернатора Красноярского края Сергей Пономаренко заявил, что Андрей Караулов просил 2 миллиона 400 тысяч рублей за отказ от публикации видеоролика с критикой властей региона. Караулов ответил, что попросит Генпрокуратуру проверить заявления Пономаренко.

Ранее в том же году Караулов оправдался за свой рассказ о встрече с вымышленным китайским министром Джианом Мингом.

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Антон Похиляк
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