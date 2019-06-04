Российского телеведущего обвинили в вымогательстве миллионов у чиновника

Первый замгубернатора Красноярского края Сергей Пономаренко заявил, что журналист и телеведущий Андрей Караулов просил 2 миллиона 400 тысяч рублей за отказ от публикации видеоролика с критикой властей региона, передает РИА Новости.

Пономаренко пояснил, что перед выходом первой передачи Караулов настойчиво звонил в приемную и просил его с ним связаться. «Я с ним переговорил. Он предложил мне прямым текстом заплатить 2 миллиона 400 тысяч рублей за то, чтобы передача, которая была заказана ему определенными всеми известными политическими силами, не вышла в эфир», — рассказал чиновник на сессии заксобрания региона.

По его словам, журналист публиковал ролики, направленные на дискредитацию губернатора края и социально-экономической ситуации региона в целом. Пономаренко подчеркнул, что никто не платил Караулову. Позднее сюжеты начали появляться на YouTube-канале журналиста.

Караулов заявил принадлежащему Григорию Березкину РБК, что попросит Генпрокуратуру проверить заявления Пономаренко, обвинившего его в вымогательстве.

«Пусть Генеральная прокуратура проверит все эти заявления о вымогательстве. А если этого не было, тогда это либо клевета, либо препятствие работе журналиста — это уже статьи Уголовного кодекса», — сказал журналист.

На YouTube-канале Караулова 31 мая вышло интервью с главой Счетной палаты края Татьяной Давыденко. В беседе она рассказала о коррупции в лесной отрасли в регионе. По словам женщины, в ее адрес поступали угрозы. Позднее Пономаренко заявил, что Давыденко «стала частью широкомасштабной провокации группы вымогателей».

Ранее Андрей Караулов, комментируя фейковую новость о китайском министре Джиане Минге, вспомнил, что встречался с ним лично и подарил ему свою книгу. Однако на самом деле министр был выдуман юмористическим сайтом. Позднее журналист сказал, что, вероятно, просто перепутал имена китайских чиновников.

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