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18:29, 1 июня 2023Мир

Премьер Польши заявил об уже начавшемся контрнаступлении Украины

Премьер Польши Моравецкий заявил, что Украина уже начала контрнаступление

Фото: Mateusz Slodkowski / Globallookpress.com

Украина уже начала контрнаступление, а вопрос его эффективности решат ближайшие несколько месяцев. Об этом в интервью изданию Wprost заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Я хотел бы, чтобы война закончилась через десять дней или десять недель. Украинское наступление уже началось. Насколько оно будет эффективно, вероятно, решат ближайшие несколько месяцев, и мы приблизимся к ответу на вопрос, сколько продлится война», — отметил политик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев утвердил сроки начала контрнаступления Вооруженных сил Украины. По его словам, украинское руководство уже приняло решения о том, как и когда будут дальше двигаться украинские подразделения. Эти вопросы, а также обеспечение боеприпасами, подготовка новых бригад и тактика обсуждались на заседании Ставки верховного главнокомандующего.

По словам координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джона Кирби, Украина собирается перейти в контрнаступление летом. По словам представителя Белого дома, американские военные находятся в контакте с украинскими коллегами с начала планирования контрнаступления. Кроме того, Вашингтон собирается отправить новые военные поставки Киеву.

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    Виктория Кондратьева
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