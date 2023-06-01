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13:46, 1 июня 2023Россия

Опубликована карта боевых действий в зоне спецоперации

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне СВО на 1 июня

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Минобороны России рассказало об обстановке в зоне специальной военной операции (СВО) по состоянию на 1 июня. Видеоролик с картой размещен в Telegram-канале ведомства.

На карте представлены сведения об основных событиях минувших суток: места боестолкновений, изменение линии боевого соприкосновения, удары по местам дислокации подразделений Вооруженных сил Украины и военной инфраструктуре. Помимо этого, карта содержит сведения о потерях украинских войск у живой силе и технике.

Изображение: Минобороны РФ

Всего за время проведения спецоперации украинские войска потеряли 430 самолетов, 235 вертолетов и более девяти тысяч единиц бронетехники. Помимо этого, за период проведения СВО российские военнослужащие уничтожили более шести тысяч установок РСЗО, артиллерийских орудий и минометов.

1 июня Минобороны сообщило о попытке теракта в Белгородской области. Объектом атаки террористов должен был стать город Шебекино. Перед выдвижением террористических формирований к российской границе они провели артподготовку. Попытка теракта была сорвана Вооруженными силами России и ФСБ.

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    Алан Босиков
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