Опубликована карта боевых действий в зоне спецоперации

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне СВО на 1 июня

Минобороны России рассказало об обстановке в зоне специальной военной операции (СВО) по состоянию на 1 июня. Видеоролик с картой размещен в Telegram-канале ведомства.

На карте представлены сведения об основных событиях минувших суток: места боестолкновений, изменение линии боевого соприкосновения, удары по местам дислокации подразделений Вооруженных сил Украины и военной инфраструктуре. Помимо этого, карта содержит сведения о потерях украинских войск у живой силе и технике.

Изображение: Минобороны РФ

Всего за время проведения спецоперации украинские войска потеряли 430 самолетов, 235 вертолетов и более девяти тысяч единиц бронетехники. Помимо этого, за период проведения СВО российские военнослужащие уничтожили более шести тысяч установок РСЗО, артиллерийских орудий и минометов.

1 июня Минобороны сообщило о попытке теракта в Белгородской области. Объектом атаки террористов должен был стать город Шебекино. Перед выдвижением террористических формирований к российской границе они провели артподготовку. Попытка теракта была сорвана Вооруженными силами России и ФСБ.

