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12:44, 1 июня 2023Россия

Минобороны отчиталось о срыве попытки атаки на Белгородскую область

Минобороны: ВС России и ФСБ сорвали попытку террористического акта в Белгородской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России совместно с ФСБ и Погранслужбой сорвали попытку террористического акта в отношении гражданского населения Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации совместно с подразделениями Пограничной службы и другими подразделениями ФСБ России сорвана новая попытка киевского режима провести террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино Белгородской области», — заявили в оборонном ведомстве.

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    Никита Абрамов
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