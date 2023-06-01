Минобороны отчиталось о срыве попытки атаки на Белгородскую область

Минобороны: ВС России и ФСБ сорвали попытку террористического акта в Белгородской области

Вооруженные силы (ВС) России совместно с ФСБ и Погранслужбой сорвали попытку террористического акта в отношении гражданского населения Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации совместно с подразделениями Пограничной службы и другими подразделениями ФСБ России сорвана новая попытка киевского режима провести террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино Белгородской области», — заявили в оборонном ведомстве.