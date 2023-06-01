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19:16, 1 июня 2023Силовые структуры

В российском регионе задержали замначальника отдела налоговой службы за взятки

Во Владикавказе задержали замначальника отдела региональной налоговой службы за взятки

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Во Владикавказе задержали 51-летнюю заместителя начальника отдела камерального контроля специальных налоговых режимов № 2 Управления федеральной налоговой службы России по Республике Северная Осетия-Алания. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с июня по декабрь 2022 года фигурантка за вознаграждение помогла бизнесмену беспрепятственно осуществить предпринимательскую деятельность по реализации женской обуви. Отмечается, что подозреваемая получила 30 тысяч рублей от бухгалтера компании.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 290 («Получение взятки в значительном размере») УК РФ. Сейчас решается вопрос об аресте россиянки.

Ранее стало известно, что экс-главу красноярского Росприроднадзора осудили на восемь лет за взятки на 800 тысяч рублей.

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    Екатерина Власова
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