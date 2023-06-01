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14:40, 1 июня 2023Россия

Гладков сообщил об обстреле двух округов в Белгородской области

Гладков сообщил об обстреле населенных пунктов Шебекинского и Грайворонского округов

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Несколько населенных пунктов в Шебекинском и Грайворонском округах Белгородской области находятся под обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 1 июня, сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, в селе Новая Таволжанка есть один пострадавший — мужчина получил осколочное ранение плеча. Также в результате попадания снаряда загорелся частный дом, еще несколько домовладений посечены взрывной волной.

В селе Козинка загорелись два частных дома, в результате случившегося никто не пострадал. Информация о разрушениях в населенных пунктах уточняется.

1 июня Гладков сообщил, что ВСУ ведут массированный обстрел Шебекинского округа. Известно, что для обстрела противник использовал реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град». Глава региона отметил, что в городе Шебекино и в окрестных селах администрация занимается организацией вывоза людей, и опроверг информацию о срочной эвакуации.

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    Варвара Родикова
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