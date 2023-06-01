Стало известно о погибшем при обстреле ВСУ автобуса с людьми в Шебекино

Mash: при обстреле ВСУ автобуса с людьми в Шебекино погиб один человек, несколько ранены

Правка: после публикации заметки губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг информацию о погибшем и раненых при обстреле автобуса. По его словам, эти данные не подтверждают местные власти и бригада скорой помощи. В автобусе в момент атаки не было людей.

В Шебекино Белгородской области один человек погиб и несколько пострадали при обстреле автобуса Вооруженными силами Украины. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Внутри автобуса находились местные жители, которых эвакуировали из опасных зон приграничного региона. Точные данные о пострадавших уточняются.

О том, что автобус попал под обстрел, стало известно днем 1 июня. Предварительно, ВСУ также обстреляли общежитие на улице Ленина. Власти произошедшее пока не комментировали.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков сообщил, что ВСУ ведут массированный обстрел Шебекинского городского округа. По его словам, на месте находятся военные, пограничники, ФСБ и Росгвардия. Глава региона добавил, что в Шебекино и в окрестных селах администрация занимается организацией вывоза людей, но это будет возможно реализовать только после окончания прилетов.

