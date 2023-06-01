Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:53, 1 июня 2023Россия

Стало известно о погибшем при обстреле ВСУ автобуса с людьми в Шебекино

Mash: при обстреле ВСУ автобуса с людьми в Шебекино погиб один человек, несколько ранены

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Правка: после публикации заметки губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг информацию о погибшем и раненых при обстреле автобуса. По его словам, эти данные не подтверждают местные власти и бригада скорой помощи. В автобусе в момент атаки не было людей.

В Шебекино Белгородской области один человек погиб и несколько пострадали при обстреле автобуса Вооруженными силами Украины. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Внутри автобуса находились местные жители, которых эвакуировали из опасных зон приграничного региона. Точные данные о пострадавших уточняются.

О том, что автобус попал под обстрел, стало известно днем 1 июня. Предварительно, ВСУ также обстреляли общежитие на улице Ленина. Власти произошедшее пока не комментировали.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков сообщил, что ВСУ ведут массированный обстрел Шебекинского городского округа. По его словам, на месте находятся военные, пограничники, ФСБ и Росгвардия. Глава региона добавил, что в Шебекино и в окрестных селах администрация занимается организацией вывоза людей, но это будет возможно реализовать только после окончания прилетов.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Зураб Дарахвелидзе
    Обсудить
    Последние новости
    ФСБ вскрыла разведакцию спецслужб США с использованием телефонов Apple
    Предсказан главный способ коммуникации между людьми в будущем
    ОАЭ разочаровались в США из-за неспособности противостоять Ирану
    35 автобусов загорелись на парковке под Москвой
    Россиян захотели штрафовать за борщевик
    В НАТО задумались о формировании сдерживающей оболочки вокруг Украины
    Белгородский губернатор опроверг информацию о погибшем при обстреле автобуса
    В Индонезии пригрозили непослушным туристам депортацией
    ВСУ обстреляли Шебекино снарядами «Града»
    Пожар в жилой пятиэтажке в Шебекино после обстрела ВСУ попал на видео
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.