Овечкин решил запатентовать фразу о русской машине

Хоккеист Овечкин решил запатентовать фразу «I’m okay. Russian machine never breaks»

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин решил запатентовать произнесенную им фразу. Об этом сообщается на сайте «Вестника лицензионного рынка».

Хоккеист захотел зарегистрировать фразу «I’m okay. Russian machine never breaks» («Я в порядке. Русская машина не ломается»). Если Роспатент одобрит заявку Овечкина, использовать это выражение без согласия игрока в коммерческих целях будет запрещено. Кроме того, как владелец исключительных прав он сможет получать прибыль от своей интеллектуальной собственности.

Эту фразу Овечкин произнес в 2006 году Тогда россиянин упал на лед после броска защитника «Вашингтона» Шона Моррисонна и площадку ему помогли покинуть партнеры по команде. На вопрос о своем самочувствии Овечкин ответил этими словами.

Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018 году. Со сборной России Овечкин трижды побеждал на чемпионатах мира.