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06:23, 1 июня 2023Наука и техника

Российские военные получат секретный комплекс РЭБ

«Известия»: Южный военный округ оснастят новой системой РЭБ «Пародист»

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / globallookpress.com

Вооруженные силы (ВС) России получат новую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Пародист». Об этом сообщают «Известия».

Как уточнили в военном ведомстве, новейший комплекс получит Южный военный округ. Отмечается, что система предназначена для подавления работы бортовых радиолокаторов самолетов, а также авиационных систем связи и автоматических систем управления. Внешний вид, а также характеристики РЭБ в открытом доступе отсутствуют, пишет издание.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, существуют различные диапазоны, которые распределены между источниками. Однако он подчеркнул, что «Пародистом» проще работать по конкретным целям. «Можно, конечно, давить все диапазоны разом, но эффективность в таком случае невелика», — добавил он.

Ранее российские военные начали применять новейшие основные танки Т-14 «Армата» для атак по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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    Марина Совина
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