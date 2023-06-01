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12:06, 1 июня 2023Наука и техника

У растений выявили способность реагировать на начало и окончание прикосновения

Nature Plants: у растений обнаружили клеточную реакцию на продолжительность прикосновения

Фото: PintoArt / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Университета штата Вашингтон выявили у растений способность реагировать на начало и окончание прикосновения. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Plants.

В ходе 84 экспериментов авторы изучали 12 растений кресс-салата и табака, которые были специально выведены. Кусочки растений помещались под микроскоп, а затем специалисты слегка прикасались к ним крошечной стеклянной палочкой размером с человеческий волос. Команда обнаружила множество сложных реакций в зависимости от силы и продолжительности прикосновения.

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Так, в одном из испытаний отдельные растительные клетки реагировали на прикосновение палочки, посылая медленные волны сигналов кальция другим растительным клеткам, а когда внешнее давление ослабевало, то длина волны значительно увеличивалась. Ранее уже было известно, что растения могут реагировать на прикосновение, но впервые было открыто, что растительные клетки отправляют разные сигналы, когда прикосновение начинается и заканчивается.

Предполагается, что эти волны взаимосвязаны с изменением давления внутри клетки. У животных клетки имеют проницаемые мембраны, а у растений они более плотные, поэтому даже легкое прикосновение временно повышает давление внутри растительной клетки.

Ранее в Университете Чарльза Дарвина выявили два лекарственных растения, произрастающих на севере Австралии, которые обладают мощным ранозаживляющим, противомикробным и антиоксидантным действием и могут лечь в основу разработки новых препаратов.

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    Елена Апазиди
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