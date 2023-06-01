Вратарь сборной Азербайджана рассказал о заработках в России

Вратарь сборной Азербайджана рассказал, что в России получал 1000 рублей в неделю

Вратарь «Карабаха» и сборной Азербайджана по футболу Шахрудин Магомедалиев рассказал о том, сколько зарабатывал в России. Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам уроженца Дагестана, который играл за молодежные команды московских «Торпедо» и «Строгино», ни одной зарплаты он не получил. «Когда мне было 18 лет, ребята позвали поиграть в ЛФЛ. За приезд платили 1000 рублей вне зависимости от результата. Это и был мой единственный доход — тысяча в неделю», — рассказал Магомедалиев.

Вратарь отметил, что ему понравилось играть в ЛФЛ. «Если бы в Азербайджане был турнир такого уровня и клуб разрешал там играть — с удовольствием поучаствовал бы», — добавил Магомедалиев.

Голкипер играет в чемпионате Азербайджана с 2013 года. Он получил гражданство страны и провел за сборную 19 матчей.