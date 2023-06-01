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10:45, 1 июня 2023Россия

Жителей подвергающегося атакам Шебекино начали вывозить в ПВР «Белгород-Арена»

Мэр Демидов заявил, что жителей Шебекино из-за атак начали вывозить в ПВР «Белгород-Арена»

Фото: Павел Колядин / ТАСС

Жителей приграничного города Шебекино, подвергающегося атакам, начали вывозить в пункт временного размещения (ПВР) «Белгород-Арена». Об этом заявил мэр Белгорода Валентин Демидов в Telegram-канале.

По его данным, туда привезли уже 134 жителя. Демидов уточнил, что всего «Белгород-Арена» может принять 1000 человек. В то же время он указал, что при необходимости там возможно разместить еще 250 граждан.

Он отметил, что из-за ухудшающейся обстановки в Шебекинском городском округе жителям будут давать возможность остановиться в Белгороде.

«ПВР поделен на несколько зон — для семей с детьми, для маломобильных людей, для всех категорий. Работает комната матери и ребенка. Будет организовано горячее питание», — написал Демидов, подчеркнув, что с прибывшими людьми работают психологи.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут массированный обстрел Шебекино.

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    Анна Щербакова
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