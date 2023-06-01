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17:47, 1 июня 2023Силовые структуры

Россиянин ранил из ружья пять человек и получил 3,5 года колонии

В Новосибирске дали 3,5 года мужчине, открывшему стрельбу из ружья и ранившему 5 человек

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Заельцовский районный суд в Новосибирске приговорил к 3,5 года лишения свободы мужчину, открывшего стрельбу по людям. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Россиянин признан виновным по части 2 статьи 213 («Хулиганство»), пунктам «д,з» части 2 статьи 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и пунктам «а,в» части 2 статьи 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») Уголовного кодекса РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ТАСС, в августе 2021 года пьяный фигурант начал стрелять из ружья из окна квартиры. В итоге пять человек были ранены. Отмечается, что двоих потерпевших пришлось госпитализировать.

Ранее стало известно, что в Омске мужчина стрелял из пневматической винтовки по эвакуированным студентам из-за шума.

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    Екатерина Власова
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