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09:35, 1 июня 2023Из жизни

Выпускники тайком пробрались в дом учительницы и провели там ночь

Dexerto: выпускники в США решили разыграть учительницу и пробрались к ней в дом

Выпускники школы в американском городе Миддлтаун, штат Делавэр, тайком всем классом пробрались в дом учительницы и провели у нее на кухне всю ночь. Об этом сообщает Dexerto.

Утром преподавательница по фамилии Макграт, которая известна хорошим чувством юмора, с удивлением обнаружила собственных учеников у себя дома. На записи произошедшего видно, как женщина в кроксах и халате заходит на кухню. От неожиданности она отступает назад, но затем снова открывает дверь и приветствует собравшихся: «Доброе утро, крольчата!»

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Далее на записи школьники перешучиваются с Макграт. Пробравшись в дом женщины, выпускники решили отдать дань популярной в американских школах традиции разыграть педагога в конце обучения. Снятый ими ролик набрал более миллиона просмотров в соцсетях.

Не все пользователи приняли розыгрыш с юмором. Некоторые из них выразили обеспокоенность тем, что в дом учительницы так легко проникнуть, а другие сочли, что шутка представляла потенциальную опасность для всех участников.

Ранее сообщалось, что ученики сожгли школу в городе Дурбан, ЮАР, после того, как посчитали полученные ими оценки несправедливыми. В результате произошедшего никто не пострадал, однако здание школы полностью разрушено и не подлежит восстановлению.

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    Алиса Дмитриева
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