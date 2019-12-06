Ученики получили плохие оценки и сожгли школу

Ученики сожгли школу в городе Дурбан, ЮАР, после того, как посчитали полученные ими оценки несправедливыми. Об этом сообщает сайт News 24.

28 ноября ученики средней школы увидели свои оценки. Дети посчитали их незаслуженно низкими и подожгли здание.

Прибывшие на место пожарные потушили возгорание. В результате произошедшего никто не пострадал, однако здание школы полностью разрушено и не подлежит восстановлению.

Представитель национального департамента образования Квази Мтхетва (Kwazi Mthethws) призвал учеников не пытаться решать проблемы насилием, вандализмом и разрушением общественной собственности.

Полиция расследует инцидент. Пока никто не арестован. Официальная причина пожара не установлена.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Суцянь, провинция Цзянсу, наказана учительница музыки, которая заставила второклассников избивать самих себя в наказание за плохое поведение. Одному из них пришлось ударить себя 58 раз.

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