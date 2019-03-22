Учительница заставила шумных детей бить самих себя

В китайском городе Суцянь, провинция Цзянсу, наказана учительница музыки, которая заставила второклассников избивать самих себя в наказание за плохое поведение. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Женщина включила ученикам мультфильм и отлучилась из класса. Без присмотра дети стали шуметь и шалить. После возвращения учительница велела нарушителям встать и бить себя по лицу. Одному из них пришлось ударить себя 58 раз. Школьники вернулись домой с покрасневшими и опухшими лицами.

Жалобы родителей вынудили окружное образовательное бюро провести расследование. Когда сообщения об экзекуции подтвердились, учительнице вынесли предупреждение, на неопределенный срок отстранили от работы с детьми и лишили жалования за два месяца. Кроме того, ей пришлось в сопровождении начальства побывать в домах каждого наказанного ребенка, чтобы принести извинения его семье.

В 2018 году сообщалось, что в Китае уволили учителя музыки, заставлявшего учеников начальной школы бить друг друга за плохое поведение. Инцидент также произошел в провинции Цзянсу.

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