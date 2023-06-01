Звезда сериала «Ранетки» сравнила Москву с Нью-Йорком и Парижем

Звезда сериала «Ранетки» Янина Студилина: в Москве многое лучше, чем в Нью-Йорке и Париже

Звезда сериала «Ранетки» Янина Студилина сравнила Москву с крупными городами в других странах, включая Нью-Йорк и Париж. Своим мнением актриса поделилась в интервью для «Москвич Mag».

Студилина считает, что в Москве многое лучше, чем в остальных мегаполисах. «Москва очень комфортный город для жизни», — рассказала она. Артистка добавила, что за последние десять лет в столице произошли положительные изменения: стало больше зеленых территорий, широких тротуаров, а также меньше проводов на улицах.

Отдельно Студилина отметила московские рестораны. «Их сейчас очень много. Мне кажется, Москва — это гастрономическая столица мира», — заявила актриса. Что касается жителей столицы, среди особенностей звезда выделила любовь к скорости и соответствующий темп жизни, которые отличают их от людей из других городов.

Ранее в мае рэпер Feduk назвал недостаток Москвы. Музыкант пожаловался на частые пробки, подчеркнув, что за последнее десятилетие их количество в столице увеличилось из-за некачественного сервиса дорог.