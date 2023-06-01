В Калмыкии проведут серию субботников ко Дню эколога

В Калмыкии Минприроды планирует провести серию субботников, приуроченных ко Дню эколога. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, субботники пройдут в рамках акции «Экосистема: марафон зеленых дел». Планируется провести уборку территорий в Сосновом бору и на берегах реки Элистинка. Кроме того, будут организованы экологические уроки, художественная выставка и экопробег.

«Сохранить уникальную природу нашей республики — задача не только профессионалов, но и всех людей, осознающих, что наше будущее зависит от состояния окружающей среды. В наших силах содержать наш общий дом в чистоте и порядке», — призвали в министерстве.

Ранее в июне сообщалось, что в Кабардино-Балкарии провели субботник в поддержку детства.