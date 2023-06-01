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23:08, 1 июня 2023Мир

В США осудили законопроект о повышении потолка госдолга

Сенатор США Грэм раскритиковал законопроект о повышении потолка госдолга
СюжетРоссия и НАТО:
Линдси Грэм

Линдси Грэм. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Сенатор США Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) раскритиковал законопроект о повышении потолка госдолга для предотвращения дефолта в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Сенатор назвал это «большой ошибкой». По его словам, данным законопроектом не предусматривается «ни пенни» на поддержку Украины. Также законопроект не дает пропорционального финансирования на угрозы со стороны КНР, заявил Грэм.

Политик пожаловался на возможность втягивания Соединенных Штатов в конфликт между НАТО и Россией.

Ранее палата представителей США приняла законопроект о повышении потолка госдолга. За него отдали голоса 314 законодателей, 117 проголосовали против. После этого документ будет направлен на рассмотрение в сенат. Затем, в случае одобрения обеими палатами конгресса, он отправится на подпись президенту США Джо Байдену.

28 мая американский лидер заявил, что в вопросе повышения потолка госдолга для предотвращения дефолта в стране не осталось камней преткновения.

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    Марина Совина
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