Женщина заполучила редкое вино на школьной ярмарке за гроши

Daily Mail: жительница Великобритании выиграла в лото на школьной ярмарке редкое вино

Жительница Великобритании заплатила гроши за участие в лотерее на школьной ярмарке и заполучила бутылку редкого вина. Об этом сообщает Daily Mail.

33-летняя Керри Карти из города Стокпорт, графство Большой Манчестер, отправилась на благотворительную ярмарку, организованную школой ее шестилетней дочери Маделин. На ярмарке она решила поучаствовать в игре в лото, заплатив за билет 50 пенсов (около 50 рублей). В итоге женщина выиграла бутылку вина, которую в качестве приза пожертвовал один из родителей.

Карти не подозревала о ценности напитка и решила подарить его своей бабушке на Рождество. Однако несколько дней спустя британка присмотрелась к выцветшей этикетке на бутылке: у нее в руках была Château Cos d'Estournel, Saint-Estèphe 1982 года. Увидев дату, женщина решила поискать название вина в интернете.

К ее удивлению, бутылки Château Cos d'Estournel 1982 года продавались на тематических винных сайтах за сотни фунтов стерлингов. Карти выставила свою бутылку на онлайн-аукцион и всего через четыре дня выручила за нее 185 фунтов стерлингов (примерно 19 тысяч рублей).

Я ничего не понимаю в вине и не пью его, потому что от него у меня болит голова. Думаю, бутылка попала на ярмарку от кого-то вроде меня: человеку подарили вино, а он решил отдать его в школу за ненадобностью. Конечно, мне немного неудобно, но, как говорится, сокровище для одних — хлам для других Керри Карти

Теперь Карти призывает других искать дома старые вещи, которые могут оказаться ценными: она предлагает проверять чердаки, запасы алкоголя и старые шкафы.

Вино Château Cos d'Estournel производится на одноименной винодельне региона Бордо во Франции и названа в честь владельца Луи-Гаспара д’Эстурнеля, который основал ее в XIX веке. Это вино производится из трех сортов винограда: каберне-совиньон, мерло и каберне-фран.

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