Купленные за бесценок сосуды оказались реликвиями стоимостью 60 тысяч долларов

Фарфоровые сосуды, купленные за 20 долларов, оказались бесценными реликвиями XVIII века

Два 11-сантиметровых фарфоровых сосуда, купленных за бесценок в благотворительном магазине в Лондоне оказались бесценными реликвиями империи Цин. Об этом сообщает Smithsonian.

Страстный коллекционер керамики приобрел оба сосуда всего за 20 фунтов стерлингов (две тысячи рублей), не зная их настоящей ценности. Лишь позднее он обнаружил на их дне клеймо с шестизначной печатью Цианьлун — императора Цин, правившего в XVIII веке. После этого мужчина решил показать свои приобретения специалисту и принес их в аукционный дом.

Оценщик пришел к выводу, что стоимость сосудов может превышать 60 тысяч долларов (4,7 миллиона рублей). Похожие лоты с изображением хризантем выставлялись на аукцион ранее и всякий раз вызывали ажиотаж. В 2021 году пара фарфоровых сосудов с крышками была продана на аукционе Sotheby’s в Лондоне за 350 тысяч долларов (27,9 миллиона рублей).

Китайский императорский фарфор является редкостью, поскольку создавался только для Императорского двора. «Эти сосуды очень хорошо сформованы и расписаны с большим мастерством и тонкостью», — отметил заместитель директора и руководитель отдела китайского, японского и юго-восточного азиатского искусства аукционного дома Roseberys Билл Форрест.

На маленьких сосудах изображены желтые и красные хризантемы, окруженные круглыми листьями. Пустое пространство заполняют цветы лотоса с зелеными завитками. Изделия были созданы в китайском городском округе Цзиндэчжэне, провинция Цзянси.

Часть средств, вырученных на аукционе, коллекционер планирует пожертвовать благотворительному магазину, который продал эти сосуды.

Ранее сообщалось, что в США обнаружили забытую на чердаке шкатулку китайского императора, стоимость которой оценивается в 10 тысяч долларов (примерно 799,6 тысячи рублей). Цветную шкатулку из меди, расписанную изображениями гранатов и золотых ветвей, нашли родственники майора Эдварда Коплстона Рэдклиффа, который воевал на Западном фронте во время Второй мировой войны.